Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Москвы рекомендуют не работать 31 января барам и ресторанам в центре города

30.1.2021 18:42

Фото: pointville.ag



Власти Москвы рекомендуют ресторанам и барам, которые находятся в центральной части российской столицы, на время приостановить деятельность в воскресенье, 31 января.



Об этом агентство "Интерфакс" передает со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг города Алексея Немерюка.



По словам представителя столичной администрации, заведениям общепита рекомендуется не работать в период с 11:00 до 19:00 воскресенья. Учитывая, что распоряжение, связанное с проведением несогласованного мероприятия, является стандартным, каких-либо компенсаций власти города не предусматривают.



Ранее в МВД РФ вновь обратились к гражданам с предупрежением о возможном привлечении к уголовной ответственности по статье о массовых беспорядках.



Как информировали в столичном главке МВД, завтра, 31 января, начиная с 8:00 поезда столичной подземки будут проезжать семь станций, не делая остановок. По данным пресс-службы транспортного департамента Москвы, речь, в частности, шла о таких станциях, как "Китай-город", "Лубянка", "Охотный ряд" и "Театральная".



Кроме того, вплоть до особого распоряжения полицейских в центре Москвы будет изменено и движение общественного наземного транспорта.



Автор: Злата Богатова

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