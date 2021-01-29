Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Защита Навального обратится в ЕСПЧ в связи с заключением его под стражу

29.1.2021 09:03

Фото: vesty.co.il



После того, как Мособлсуд оставил Алексея Навального под стражей на срок до 15 февраля, адвокаты российского оппозиционера выразили намерение обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).



Об этом передает агентство "Интерфакс".



Со ссылкой на адвоката Вадима Кобзева уточняется, что защитники Алексея Навального готовы и к кассации, и к обращению в ЕСПЧ, а также другим вариантам, чтобы добиться освобождения оппозиционера. Комментарий был дан вскоре после того, как Московский областной суд в четверг признал законным заключение Навального под стражу на 30 суток.



Мособлсуд не нашел каких-либо оснований для освобождения оппозиционера, на чем настаивала защита. В частности, адвокаты указывали на нарушения целого ряда основополагающих принципов во время суда первой инстанции, состоявшегося в отделе полиции. Речь шла о тайне совещательной комнаты, гласности, независимости суда, праве на защиту и принципе равенства сторон.



В ходе слушаний сам Навальный потребовал "немедленно его отпустить". По его словам, все происходящее можно расценивать как "одно большое нарушение закона". Оппозиционер также выразил непонимание по поводу того, почему "задержанный может находиться в СИЗО".



Представители прокуратуры и полиции при этом настаивали на отсутствии каких-либо нарушений действующего законодательства при аресте Навального. Отмечалось, что рассмотрение представления в помещении отдела не может свидетельствовать "об умалении независимости суда".



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 262

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