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На смартфонах Honor вновь появятся сервисы Google


31.1.2021 14:39
На смартфонах Honor вновь появятся сервисы GoogleФото: zoomit.ir

Смартфоны бренда Honor, отделившегося от китайской компании Huawei, в будущем вновь получат возможность установки сервисов американской компании Google.

Об этом рассказал гендиректор Honor Джордж Чжао.

В интервью газете South China Morning Post Джордж Чжао пояснил, что на смартфонах бренда Honor в будущем снова будут устанавливаться сервисы Google.

Компания Honor первоначально создавалась в качестве подразделения Huawei, которое специализировалось на разработке бюджетных смартфонов. После того, как власти Соединенных Штатов начали существенно ужесточать санкций в отношении Huawei, руководство этой компании продало активы Honor. В результате подразделение удалось вывести из-под американских санкций.

Ранее Чжао сделал заявление о том, что уже в течение текущего года его компания будет сотрудничать с Google. Использование сервисов американской компании, рассчитывает руководство Honor, позволит им в скором времени стать конкурентами не только бывшей материнской компании Huawei, но и Apple.

Напомним, в мае 2020 года правительство Соединенных Штатов объявило об ужесточении санкций в отношении китайской компании. В результате Huawei потеряла возможность сотрудничать с производителями, которые использовали передовые американские технологии. В последнем квартале прошлого года резко упал уровень поставок смартфонов Huawei - как на глобальном, так и внутреннем китайском рынке.

Автор: Злата Богатова

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