|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На смартфонах Honor вновь появятся сервисы Google
31.1.2021 14:39
Фото: zoomit.ir
Смартфоны бренда Honor, отделившегося от китайской компании Huawei, в будущем вновь получат возможность установки сервисов американской компании Google.
Об этом рассказал гендиректор Honor Джордж Чжао.
В интервью газете South China Morning Post Джордж Чжао пояснил, что на смартфонах бренда Honor в будущем снова будут устанавливаться сервисы Google.
Компания Honor первоначально создавалась в качестве подразделения Huawei, которое специализировалось на разработке бюджетных смартфонов. После того, как власти Соединенных Штатов начали существенно ужесточать санкций в отношении Huawei, руководство этой компании продало активы Honor. В результате подразделение удалось вывести из-под американских санкций.
Ранее Чжао сделал заявление о том, что уже в течение текущего года его компания будет сотрудничать с Google. Использование сервисов американской компании, рассчитывает руководство Honor, позволит им в скором времени стать конкурентами не только бывшей материнской компании Huawei, но и Apple.
Напомним, в мае 2020 года правительство Соединенных Штатов объявило об ужесточении санкций в отношении китайской компании. В результате Huawei потеряла возможность сотрудничать с производителями, которые использовали передовые американские технологии. В последнем квартале прошлого года резко упал уровень поставок смартфонов Huawei - как на глобальном, так и внутреннем китайском рынке.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|