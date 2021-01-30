Уровень поставок смартфонов Huawei резко упал из-за санкций США

ИнтерНовости - новости в стране и мире
Ученые: Численность акул и скатов в океанах уменьшилась более чем на 70%
Ученые: Численность акул и скатов в океанах уменьшилась более чем на 70%
Полиция Вануату задержала россиян, совершающих кругосветку
Полиция Вануату задержала россиян, совершающих кругосветку
В Приморье участники несанкционированной акции вышли на лед Амурского залива
В Приморье участники несанкционированной акции вышли на лед Амурского залива
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Москве во время несогласованного шествия задержана Юлия НавальнаяВ Москве во время несогласованного шествия задержана Юлия Навальная
СМИ: Петербургские силовики начали применять спецсредстваСМИ: Петербургские силовики начали применять спецсредства
В Приморье участники несанкционированной акции вышли на лед Амурского заливаВ Приморье участники несанкционированной акции вышли на лед Амурского залива
В Японии выявили очаг заражения мутировавшим штаммом коронавирусаВ Японии выявили очаг заражения мутировавшим штаммом коронавируса
Власти Москвы рекомендуют не работать 31 января барам и ресторанам в центре городаВласти Москвы рекомендуют не работать 31 января барам и ресторанам в центре города

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Уровень поставок смартфонов Huawei резко упал из-за санкций США


30.1.2021 16:16
Уровень поставок смартфонов Huawei резко упал из-за санкций СШАФото: vk.com

Глобальные поставки смартфонов производства Huawei в последнем квартале 2020 года стали меньше на 43% в годовом исчислении.

Как указано в отчете аналитиков компании Canalys, в этот период китайская компания по всему миру успела продать 32 млн гаджетов.

Объем проданных в последнем квартале прошлого года смартфонов Huawei оказался на 43% меньше в сравнении с тем же периодом 2019 года. Кроме того, на 44% сократились поставки компании на внутреннем рынке КНР.

В мае 2020 года правительство Соединенных Штатов объявило об ужесточении санкций в отношении китайской компании. В результате Huawei потеряла возможность сотрудничать с производителями, которые использовали передовые американские технологии.

После того, как в минувшем сентябре ограничения вступили в силу, Huawei, в частности, была лишена поставок чипов от ведущих производителей, включая компанию TSMC из Тайваня. Аналитики отмечают, что возникшие проблемы не позволили Huawei "произвести еще 30−40 млн смартфонов".

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

СМИ: захваченный в Ливии российский «Панцирь-С1» передали СШАСМИ: захваченный в Ливии российский «Панцирь-С1» передали США
В Китае казнили экс-главу инвесткомпании China HuarongВ Китае казнили экс-главу инвесткомпании China Huarong
Мусульмане просят проверить российские вакцины от коронавируса на халяльностьМусульмане просят проверить российские вакцины от коронавируса на халяльность
Во Франции задержан бывший совладелец Балтийского банкаВо Франции задержан бывший совладелец Балтийского банка
В Нью-Йорке за $92 млн ушло с молотка полотно БоттичеллиВ Нью-Йорке за $92 млн ушло с молотка полотно Боттичелли

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru