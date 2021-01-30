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Уровень поставок смартфонов Huawei резко упал из-за санкций США
30.1.2021 16:16
Фото: vk.com
Глобальные поставки смартфонов производства Huawei в последнем квартале 2020 года стали меньше на 43% в годовом исчислении.
Как указано в отчете аналитиков компании Canalys, в этот период китайская компания по всему миру успела продать 32 млн гаджетов.
Объем проданных в последнем квартале прошлого года смартфонов Huawei оказался на 43% меньше в сравнении с тем же периодом 2019 года. Кроме того, на 44% сократились поставки компании на внутреннем рынке КНР.
В мае 2020 года правительство Соединенных Штатов объявило об ужесточении санкций в отношении китайской компании. В результате Huawei потеряла возможность сотрудничать с производителями, которые использовали передовые американские технологии.
После того, как в минувшем сентябре ограничения вступили в силу, Huawei, в частности, была лишена поставок чипов от ведущих производителей, включая компанию TSMC из Тайваня. Аналитики отмечают, что возникшие проблемы не позволили Huawei "произвести еще 30−40 млн смартфонов".
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