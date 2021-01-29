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Соболь и другие фигуранты дела о нарушении санитарных норм взяты под домашний арест
29.1.2021 22:07
Фото: sm-news.ru
Столичный Тверской суд сегодня заключил под домашний арест Олега Навального, Любовь Соболь и Марию Алехину, а также лидера "Альянса врачей" Анастасию Васильеву и координатора столичного штаба Алексея Навального Олега Степанова, передает ТАСС. Заседание состоялось по делу, связанному с нарушениями санитарно-эпидемиологических норм во время незаконной акции 23 января.
Как стало известно, суд принял решение удовлетворить ходатайство следствия и избрал для всех фигурантов этого дела меру пресечения в виде содержания под домашним арестом на срок до 23 марта.
Ранее Олега Навального, Любовь Соболь, Марию Алехину, Олега Степанова и Анастасию Васильеву задержали по подозрению в нарушении санитарных норм во время недавней несогласованной акции в российской столице.
Как заявила официальный представитель полицейского главка региона Ирина Волк, в ходе несогласованных мероприятий, проходивших в минувшую субботу, 23 января, в Москве и других городах РФ, организаторы и участники акций создавали угрозу распространения опасного заболевания. В частности, среди тех, кто появился на столичной Пушкинской площади, было девятнадцать человек, которым следовало соблюдать режим самоизоляции, находясь по месту жительства - ранее у них был подтвержден коронавирус.
По данным правозащитников, в различных городах России, где 23 января прошли несанкционированные акции протеста, в общей сложности было задержано более трех тысяч человек. Наибольшее количество - свыше тысячи манифестантов - доставили в этот день в полицию в Москве, в Петербурге - более 460 человек. На третьем месте по числу задержанных оказался Новосибирск, где в отделения полиции доставили около ста участников несанкционированных протестных акций, сообщалось в Telegram-канале "ОВД-Инфо".
Напомним, 28 января Московский областной суд оставил Алексея Навального под стражей на срок до 15 февраля. Адвокаты российского оппозиционера выразили намерение обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы добиться освобождения оппозиционера.
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