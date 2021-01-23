Новости шоу-бизнеса

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Правозащитники сообщают о 3 тыс. задержанных на незаконных акциях в РФ
06:09
Фото: livejournal.com
В различных городах России, где накануне проходили несанкционированные акции протеста, в общей сложности было задержано более трех тысяч человек.
Как сообщается в Telegram-канале "ОВД-Инфо", данные приводятся по состоянию на 23:43 по московскому времени.
По информации правозащитников, накануне, 23 января, в столице и других городах РФ было в общей сложности задержано 3068 человек, которые принимали участие в несанкционированных акциях. Наибольшее количество - свыше тысячи манифестантов - доставили в полицию в Москве.
В Петербурге было задержано более 460 человек, участвовавших в митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального, отмечается в Telegram-канале "ОВД-Инфо". На третьем месте по числу задержанных оказался Новосибирск, где в отделения полиции доставили около ста участников несанкционированных протестных акций.
Прокомментировав вчерашние события, детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила о том, что среди задержанных могли оказаться свыше трехсот несовершеннолетних.
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