Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Индонезии начал извергаться самый активный вулкан

27.1.2021 15:33

Фото: batop.ru



Лава разлилась на расстояние до полутора километров вниз по склону Мерапи - самого активного из вулканов Индонезии, сообщает телевизионный канал Al Arabiya,



Со ссылкой на специалистов отмечается, что сейчас из жерла продолжается выброс раскаленной газовой смеси.



По словам руководителя главы Центра вулканологии и управления геологическими аномалиями города Джокьякарта Ханики Хумайды, начавшееся сегодня утром извержение можно считать наиболее масштабным с минувшего ноября. Власти тогда были вынуждены повысить уровень опасности в районе Мерапи.



На текущий момент специалисты оценивают уровень опасности как второй, указано в сообщении центра. Местному населению необходимо оставаться "вне существующей пятикилометровой зоны вокруг кратера". Администрация индонезийских провинций Джокьякарта и Центральная Ява продолжает отслеживать обстановку.



Вулкан Мерапи ("гора огня"), высота которого составляет 2 968 м, является наиболее активным на территории Индонезии. В прошлый раз серьезное извержение происходило в 2016 году, его жертвами стали 347 человек, свыше 60 тыс. местных жителей вынужденно покинули свои дома.



Самый большой на планете Индонезийский архипелаг, включающий в себя около 18 тыс. островов, располагается в т.н. тихоокеанском вулканическом огненном кольце. В общей сложности там находится свыше пятисот вулканов. По данным специалистов, 127 из них - действующие и периодически продолжают проявлять активность.



Ранее ученые пришли к выводу о существовании гигантского супервулкана, спрятанного под Тихим океаном. Проанализировав состав лавы нескольких вулканов Аляскинской островной дуги, исследователи предположили, что небольшие острова Алеутского архипелага вместе с шестью расположенными на них вулканами в действительности могут оказаться частью гигантского супервулкана.



Автор: Злата Богатова

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