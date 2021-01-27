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В Индонезии начал извергаться самый активный вулкан


27.1.2021 15:33
В Индонезии начал извергаться самый активный вулканФото: batop.ru

Лава разлилась на расстояние до полутора километров вниз по склону Мерапи - самого активного из вулканов Индонезии, сообщает телевизионный канал Al Arabiya,

Со ссылкой на специалистов отмечается, что сейчас из жерла продолжается выброс раскаленной газовой смеси.

По словам руководителя главы Центра вулканологии и управления геологическими аномалиями города Джокьякарта Ханики Хумайды, начавшееся сегодня утром извержение можно считать наиболее масштабным с минувшего ноября. Власти тогда были вынуждены повысить уровень опасности в районе Мерапи.

На текущий момент специалисты оценивают уровень опасности как второй, указано в сообщении центра. Местному населению необходимо оставаться "вне существующей пятикилометровой зоны вокруг кратера". Администрация индонезийских провинций Джокьякарта и Центральная Ява продолжает отслеживать обстановку.

Вулкан Мерапи ("гора огня"), высота которого составляет 2 968 м, является наиболее активным на территории Индонезии. В прошлый раз серьезное извержение происходило в 2016 году, его жертвами стали 347 человек, свыше 60 тыс. местных жителей вынужденно покинули свои дома.

Самый большой на планете Индонезийский архипелаг, включающий в себя около 18 тыс. островов, располагается в т.н. тихоокеанском вулканическом огненном кольце. В общей сложности там находится свыше пятисот вулканов. По данным специалистов, 127 из них - действующие и периодически продолжают проявлять активность.

Ранее ученые пришли к выводу о существовании гигантского супервулкана, спрятанного под Тихим океаном. Проанализировав состав лавы нескольких вулканов Аляскинской островной дуги, исследователи предположили, что небольшие острова Алеутского архипелага вместе с шестью расположенными на них вулканами в действительности могут оказаться частью гигантского супервулкана.

Автор: Злата Богатова

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