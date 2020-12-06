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Под Тихим океаном у Аляски может существовать гигантский супервулкан


6.12.2020 15:16
Под Тихим океаном у Аляски может существовать гигантский супервулканФото: steemitimages.com

Ученые считают, что сходный состав лавы нескольких вулканов Аляскинской островной дуги свидетельствует о существовании гигантского супервулкана, спрятанного под Тихим океаном.

Исследователи рассказали о своих предположениях во время конференции Американского геофизического союза (AGU), передает ТАСС.

Как предполагают геологи, небольшие острова Алеутского архипелага вместе с шестью расположенными на них вулканами в действительности могут оказаться частью гигантского супервулкана.

Алеутская островная дуга у западного побережья Аляски считается одним из наиболее активных вулканических регионов планеты. Согласно последним подсчетам исследователей, в этом районе находятся свыше семидесяти активных вулканов. Все они вытянуты в линию протяженностью около 2,5 тыс. км. В числе самых беспокойных из этих вулканов - Кливленд, и уровень его активности существенно возрос в течение последних двухсот лет.

За последние два века было зафиксировано более двадцати извержений Кливленда, включая восемь - в промежутке между 2009 и 2017 годами. Из-за пробуждения вулкана Кливленда геологи и сейсмологи решили тщательнее исследовать часть Алеутской островной дуги, где он находится. Проанализировав состав лавы ряда расположенных там вулканов, ученые предположили существование гигантских размеров супервулкана.

Ранее проснувшийся впервые за 100 лет вулкан Райкоке за считанные часы не оставил ничего живого на одноименном курильском острове. Пепловая колонна поднялась над его кратером на высоту более одиннадцати километров, а протяженность вулканического шлейфа в результате превысила 450 километров. Раскаленные потоки лавы спускались со скоростью около тридцати километров. Температура пирокластических потоков при этом колебалась в пределах 800-1000 градусов Цельсия. Кроме того, прошел ряд сильнейших пеплопадов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 116

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