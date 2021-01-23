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Представителей России исключили из экспертной группы по программе освоения Луны


06:16
Представителей России исключили из экспертной группы по программе освоения ЛуныФото: eurasiaunion.ru

Представителей РФ исключили из состава экспертной группы, которая занимается обсуждением создания окололунной станции Gateway.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник в ракетно-космической отрасли.

Как стало известно, такое решение приняли после ряда заявлений российской стороны о недостаточно значимой роли в проекте. В результате представители РФ оказались полностью исключенными из обсуждений, касающихся этого проекта, включая рассылки писем и доступ к соответствующим материалам.

Госкорпорация "Роскосмос" и NASA оформили соглашение о создании окололунной станции Gateway в 2017 году. Согласно этим договоренностям, РФ обеспечивала только разработку и создание шлюза станции, который был предназначен для выхода в открытый космос. В Москве такой объем ответственности сочли слишком незначительным, а потому неприемлемым.

Ранее Совет РАН по космосу рекомендовал пересмотреть сроки создания лунной ракеты. После доклада главы госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина указывалось на необходимость обратиться к главе РФ Владимиру Путину по поводу возможной корректировки положений президентского указа No 32 от 29.01.2018 года. Речь шла о сдвиге сроков "создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса" и внесении изменений в основы госполитики РФ в сфере космической деятельности в период до 2030 года.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 153

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