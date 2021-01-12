Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter После доклада Рогозина РАН рекомендует отложить создание лунной ракеты

14:35

Фото: sm-news.ru



Совет РАН по космосу после доклада главы госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина рекомендовал пересмотреть сроки создания лунной ракеты, передают российские СМИ.



Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте совета.



Как стало известно, совет РАН по космосу рекомендует обратиться к главе РФ Владимиру Путину по поводу возможной корректировки положений президентского указа No 32 от 29.01.2018 года. Речь идет о сдвиге сроков "создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса" и внесении изменений в основы госполитики РФ в сфере космической деятельности в период до 2030 года.



Совет по космосу РАН выступил с предложением использовать для лунных экспедиций не сверхтяжелую ракету "Енисей", а космический ракетный комплекс "Ангара-5В". Генеральным конструкторам госкорпорации "Роскосмос" рекомендовано в течение первого полугодия 2021 года обеспечить "разработку и утверждение отдельной "лунной" подпрограммы госпрограммы РФ "Космическая деятельность России", которая предусматривает осуществление пилотируемого полета на поверхность Луны к 2030 году.



Решение было принято после докладов главы госкорпорации Дмитрия Рогозина и замгенконструктора по общему проектированию АО "НПО Лавочкина" Ивана Москатиньева.



Ранее предполагалось, что в лунных полетах будет задействована ракета-носитель сверхтяжелого класса "Енисей", для чего на космодроме Восточный построят специальный стартовый комплекс. Первые модули этой сверхтяжелой ракеты начали создавать в РФ еще весной прошлого года.



Напомним, в конце прошлого года Рогозин сообщил, когда состоится пилотируемый полет к Луне. Как стало известно, "Роскосмос" собирается отправить корабль с космонавтами на облет естественного спутника Земли в 2028 году, а спустя два года предполагается осуществить высадку российского экипажа на поверхность Луны.



Автор: Злата Богатова

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