Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Женщина, пострадавшая от удара полицейского, переведена в реанимацию

13:02

Фото: mk.ru



54-летняя петербурженка, пострадавшая во время вчерашней акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального женщина, находится в реанимации, передает РИА Новости.



Ранее в Сети появились видеокадры, на которых запечатлен момент, когда женщина получила серьезную травму головы.



Женщина, которую предположительно мог ударить сотрудник ОМОН, переведена в кардио-хирургическую реанимацию. По данным РИА Новости, петербурженке оказывают помощь в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе. Со ссылкой на представителей медицинского учреждения уточняется, что состояние пациентки сейчас оценивается как тяжелое.



На запрос РБК директор НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе Вадим Мануковский порекомендовал за комментариями обращаться к властям Петербурга - в здравоохранения.



Накануне в Сети распространились видеокадры, на которых можно увидеть падение женщины. ЧП случилось в ходе несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Навального. Судя по записи, опубликованной, в частности, интернет-газетой "Фонтанка", силовики задержали молодого человека. Женщина, обратившись к ним с вопросом, оказалась у них на пути. В этот момент один из мужчин в форме нанес ей удар ногой в живот.



В результате пострадавшая женщина упала и получила серьезную травму головы. Как уточняется в Telegram-канале Baza, после падения врачи диагностировали у 54-летней Маргариты Юдиной сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылка.



Ранее правозащитники сообщили о том, что в Петербурге накануне задержали более 460 участников несанкционированной акции.



Автор: Злата Богатова

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