ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Хабаровске начали задерживать участников акции в поддержку Навального
В Хабаровске начали задерживать участников акции в поддержку Навального
Власти Харькова объявили день траура в память о жертвах пожара
Власти Харькова объявили день траура в память о жертвах пожара
Глава МИД Венгрии прокомментировал резолюцию Европарламента
Глава МИД Венгрии прокомментировал резолюцию Европарламента
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Глава МИД Венгрии прокомментировал резолюцию ЕвропарламентаГлава МИД Венгрии прокомментировал резолюцию Европарламента
В Хабаровске начали задерживать участников акции в поддержку НавальногоВ Хабаровске начали задерживать участников акции в поддержку Навального
Джонсон: «Британский» штамм COVID-19 является более смертоноснымДжонсон: «Британский» штамм COVID-19 является более смертоносным
В Кремле назвали недопустимыми акции 23 январяВ Кремле назвали недопустимыми акции 23 января
В Башкирии 4 человека погибли в ДТПВ Башкирии 4 человека погибли в ДТП

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Хабаровске начали задерживать участников акции в поддержку Навального


08:07
В Хабаровске начали задерживать участников акции в поддержку НавальногоФото: vk.com

Правоохранители задержали несколько человек, участвовавших в акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

Как передают местные СМИ, в частности, в полицию доставлен координатор регионального штаба оппозиционера Алексей Ворсин.

По данным Dvhab.ru и "ОВД-Инфо", в числе задержанных оказались журналисты издания RusNews Сергей Плотников и Данила Куликов, а также председатель местного филиала Либертарианской партии Артем Мозгов.

Известно, что Ворсину вменяется повторное нарушение порядка проведения акции, его задержали на сорок восемь часов.

Накануне, 22 января, во Владивостоке арестовали на трое суток координатора регионального штаба Навального. Екатерину Ведерникову отправил под стражу Первореченский районный суд столицы Приморья.

Ранее в Кремле назвали недопустимыми попытки проведения акций 23 января.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 128

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

Жительница Ижевска заказала убийство бывшего мужа за 10 тыс. рублейЖительница Ижевска заказала убийство бывшего мужа за 10 тыс. рублей
В США службы безопасности заблокировали КапитолийВ США службы безопасности заблокировали Капитолий
В Химках выпали из окна две школьницыВ Химках выпали из окна две школьницы
Двое полицейских, пострадавших в перестрелке с боевиками в Чечне, находятся в реанимацииДвое полицейских, пострадавших в перестрелке с боевиками в Чечне, находятся в реанимации
СКР назвал имена исполнителей убийства ЯпончикаСКР назвал имена исполнителей убийства Япончика

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru