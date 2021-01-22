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В Хабаровске начали задерживать участников акции в поддержку Навального
08:07
Фото: vk.com
Правоохранители задержали несколько человек, участвовавших в акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.
Как передают местные СМИ, в частности, в полицию доставлен координатор регионального штаба оппозиционера Алексей Ворсин.
По данным Dvhab.ru и "ОВД-Инфо", в числе задержанных оказались журналисты издания RusNews Сергей Плотников и Данила Куликов, а также председатель местного филиала Либертарианской партии Артем Мозгов.
Известно, что Ворсину вменяется повторное нарушение порядка проведения акции, его задержали на сорок восемь часов.
Накануне, 22 января, во Владивостоке арестовали на трое суток координатора регионального штаба Навального. Екатерину Ведерникову отправил под стражу Первореченский районный суд столицы Приморья.
Ранее в Кремле назвали недопустимыми попытки проведения акций 23 января.
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