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Полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве в Новой Москве
23.1.2021 16:07
Фото: smi2.net
Правоохранительным органам удалось установить личность и задержать мужчину 1989 г.р., который подозревается в двойном убийстве.
ЧП случилось во время празднования свадьбы на территории загородного клуба в Новой Москве.
Как передают российские СМИ со ссылкой на официального представителя столичного главка СКР Юлию Иванову, подозреваемый был задержан сотрудниками регионального управления ведомства совместно с работниками уголовного розыска. В настоящее время с мужчиной 1989 г.р. уже проводят следственные действия.
Напомним, трагическое происшествие случилось 22 января, когда на территории Новой Москвы большой компанией отмечали свадьбу. После конфликта, начавшегося между женихом и одним из гостей, прогремели выстрелы. По данным СМИ, жертвами инцидента стали молодожен и его брат. От огнестрельных ранений они скончались на месте.
По факту гибели двух человек возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном хранении оружия.
Как сообщает РЕН ТВ, убитый жених, как и его брат, являются уроженцами Молдавии. Погибшие в загородном клубе 36-летний Филипп Кординяну и 34-летний Раду Кординяну имели российское гражданство. Свадьбу праздновали на территории загородного клуба "Александр".
О подозреваемом пока лишь известно, что он прибыл на торжество на черном джипе, причем автомобиль был без номерных знаков. В ряде источников уточняется, что мужчина был в числе приглашенных со стороны невесты.
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