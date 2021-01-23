Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Новой Москве на свадьбе убили двух мужчин

23.1.2021 10:23

Фото: bizmast.ru



Двое мужчин, в том числе, жених, были застрелены на праздничном торжестве в Новой Москве.



Как передают российские СМИ, трагедия случилась из-за конфликта, стихийно возникшего во время праздничного мероприятия.



В столичном главке СКР подтвердили сведения об инциденте, в результате которого погибли два человека. Как заявила официальный представитель ведомства Юлия Иванова, двое мужчин скончались от огнестрельных ранений. По факту произошедшего уже возбудили уголовное дело.



По словам Ивановой, в ходе праздника, проходившего в Новой Москве, повздорили несколько мужчин. Во время выяснения отношений один из них открыл стрельбу, смертельно ранив двух участников мероприятия.



На месте происшествия работают следователи и криминалисты, выясняя все обстоятельства инцидента. Местонахождение лиц, которые могут быть причастны к совершению двойного убийства, устанавливается.



В ряде российских СМИ появились сообщения о том, что один из погибших - жених, вступивший в перепалку с одним из гостей, которые были приглашены на торжество со стороны невесты. Известно также, что ЧП случилось во время второго дня празднования свадьбы.



Автор: Злата Богатова

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