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В Кремле назвали недопустимыми акции 23 января


14:00
В Кремле назвали недопустимыми акции 23 январяФото: vk.com

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался по поводу призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января, которые ранее распространились в социальных сетях и некоторых СМИ.

Официальный представитель Кремля назвал подобные мероприятия недопустимыми.

Предупреждения РКН в адрес соцсетей Дмитрий Песков назвал совершенно оправданными, подчеркнув недопустимость распространения призывов к участию в несогласованных акциях. Пресс-секретарь президента РФ высказался на эту тему, отвечая на вопрос о том, не считают ли в Кремле, что социальные сети превратились в арену для политической борьбы.

По словам Пескова, очевидно, что данный площадки сейчас "используются для озвучивания призывов к участию в незаконных акциях". Поэтому предупреждения Роскомнадзора о штрафах, согласно действующему российскому законодательству, выглядят абсолютно уместными.

Ранее 21 РКН проинформировал о том, что практически во всех социальных сетях были выявлены адресованные несовершеннолетним призывы участвовать в несогласованных акциях. Отмечалось, что 23 января анонсировались некие мероприятия в поддержку Алексея Навального.

Ведомство выразило намерение составить административные протоколы на сервисы, которые допускают распространение подобного рода сведений, учитывая, что за день до того Роскомнадзор потребовал от СМИ и социальных сетей пресечь появление таких призывов.

Как передает агентство "Интерфакс", прокурорские предостережения в связи с распространением подобной информации были направлены Facebook, Google, Mail.ru Group, TikTok и Twitter.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 130

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