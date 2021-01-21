Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Кремле назвали недопустимыми акции 23 января

14:00

Фото: vk.com



Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался по поводу призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января, которые ранее распространились в социальных сетях и некоторых СМИ.



Официальный представитель Кремля назвал подобные мероприятия недопустимыми.



Предупреждения РКН в адрес соцсетей Дмитрий Песков назвал совершенно оправданными, подчеркнув недопустимость распространения призывов к участию в несогласованных акциях. Пресс-секретарь президента РФ высказался на эту тему, отвечая на вопрос о том, не считают ли в Кремле, что социальные сети превратились в арену для политической борьбы.



По словам Пескова, очевидно, что данный площадки сейчас "используются для озвучивания призывов к участию в незаконных акциях". Поэтому предупреждения Роскомнадзора о штрафах, согласно действующему российскому законодательству, выглядят абсолютно уместными.



Ранее 21 РКН проинформировал о том, что практически во всех социальных сетях были выявлены адресованные несовершеннолетним призывы участвовать в несогласованных акциях. Отмечалось, что 23 января анонсировались некие мероприятия в поддержку Алексея Навального.



Ведомство выразило намерение составить административные протоколы на сервисы, которые допускают распространение подобного рода сведений, учитывая, что за день до того Роскомнадзор потребовал от СМИ и социальных сетей пресечь появление таких призывов.



Как передает агентство "Интерфакс", прокурорские предостережения в связи с распространением подобной информации были направлены Facebook, Google, Mail.ru Group, TikTok и Twitter.



Автор: Злата Богатова

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