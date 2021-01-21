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Рената Литвинова встречается с французским миллионером
21.1.2021 09:42
Фото: zara1.org
Российская киноактриса, сценарист и режиссер Рената Литвинова встречается с французским миллионером, пишет Tatler.
Звезде посвящен материал в новом номере журнала.
Как утверждается в публикации, новым возлюбленным российской актрисы Ренаты Литвиновой стал представитель "привилегированной касты французских миллионеров". По данным авторов журнала, "новый кавалер из crème de la crème" в самый разгар коронавирусной пандемии смог открыть для звезды "легендарный кавьяр-ресторан на пляс Мадлен".
Имя таинственного спутника Литвиновой не уточняется. В материале лишь говорится о том, что он "владелец замков и отелей и, наверное, газет и пароходов".
Ранее в Instagram-аккаунте актрисы появилось изображение обложки Tatler. Литвинова призвала своих подписчиков почитать статью, которая ей посвящена. По словам артистки, авторы рассказали "про самое секретное и неожиданное, местами даже миротворческое".
Как уже сообщалось, 6 февраля в широкий российский прокат выходит новая кинокартина "Северный ветер", в которой Рената Литвинова сыграла одну из главных ролей, а также выступила в качестве сценариста.
Международная премьера фильма запланирована в рамках конкурсной программы Big Screen Competition Роттердамского кинофестиваля. Смотр будет проводиться в период с 1 по 7 февраля.
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