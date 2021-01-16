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Названа дата выхода в прокат фильма «Северный ветер» Ренаты Литвиновой
16.1.2021 09:01
Фото: vk.com
Новая кинокартина "Северный ветер" выходит в широкий российский прокат 6 февраля, передает ТАСС.
Актриса и режиссер Рената Литвинова сыграла в нем одну из главных ролей, а также выступила в качестве сценариста.
Как рассказали в компании-прокатчике Sony Pictures, новая лента Ренаты Литвиновой "Северный ветер" начнет показываться в российских кинотеатрах 6 февраля. Картина выйдет в широкий прокат при поддержке Первого канала, отметили в пресс-службе организации.
Международная премьера фильма запланирована в рамках конкурсной программы Big Screen Competition Роттердамского кинофестиваля. Смотр будет проводиться в период с 1 по 7 февраля.
В своей новой кинокартине Рената Литвинова выступила не только как режиссер, она работала над сценарием и сыграла одну из главных ролей. Музыкальное оформление было создано Земфирой Рамазановой. В числе артистов, которые задействованы в этой картине, Антон Шагин, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татьяна Пилецкая, Максим Суханов и Ульяна Добровская.
Ранее Рената Литвинова сообщила, что заразилась COVID-19. По словам Ренаты Литвиновой, она заболела коронавирусом, как только окончила работу над последним материалом. Он представлял собой беседу "с актерами, учителями, врачами", а также мамой артистки на тему того, "как важно беречь друг друга" в условиях пандемии.
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