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Власти Абхазии отказались экстрадировать обвиняемых в убийстве Япончика
20.1.2021 22:26
Фото: ab-baza.ru
Генеральная прокуратура Абхазии
Правоохранительные органы Абхазии отказались выдать российским властям граждан, которые являются подозреваемыми в гибели криминального авторитета Вячеслава Иванькова, широко известного в криминальных кругах под прозвищем Япончик. Оба фигуранта имеют двойное гражданство.
В ответ на соответствующий запрос российских властей в Генпрокуратуре республики сослались на действующее в Абхазии законодательство. Согласно законам, граждан запрещено выдавать иностранному государству в рамках уголовного преследования, сообщает РИА Новости.
Ранее в СКР назвали имена двух подозреваемых в причастности к гибели Вячеслава Иванькова, который был застрелен в Москве летом 2009 года. По данным ведомства, сразу после покушения Астамур Бутба и Нугзар Папава, имеющие двойное гражданство - России и Абхазии, покинули страну и вернулись в республику, где остаются по сей день.
Отмечалось, что обвиняемые были заочно арестованы, российские правоохранительные органы начали проработку вопросов, связанных с их задержанием в Абхазии и последующей экстрадицией в РФ.
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