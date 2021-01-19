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СКР назвал имена исполнителей убийства Япончика
02:29
Фото: glavk.net
По данным СКР, мотивом покушения стал давний личный конфликт между Вячеславом Иваньковым и его "коллегой" Ильей Симонией, который и является организатором преступления.
Российским сыщикам удалось установить личность двух киллеров, которые летом 2009 года стали исполнителями этого убийства, передает ТАСС.
Со ссылкой на пресс-службу Следственного Комитета России (СКР) отмечается, что причастных к гибели Вячеслава Иванькова, широко известного в криминальных кругах под кличкой Япончик, установили сотрудники ГУ по расследованию особо важных дел ведомства при участии представителей управления угрозыска столичного ГУ МВД РФ. Как указано в сообщении, киллерами являются имеющие двойное гражданство - России и Абхазии - Астамур Бутба и Нугзар Папава.
Известно, что сразу после покушения оба подозреваемых покинули РФ, направившись в Абхазию. В России Бутбу и Папаву заочно обвинили в причастности к убийству, которое было совершено в составе ОПГ, а также незаконном хранении оружия. Обоих фигурантов объявили в международный розыск, суд заочно вынес решение об их аресте. Компетентные органы сейчас ведут проработку вопросов, связанных с их задержанием в Абхазии и последующей экстрадицией в Россию, указали представители СКР.
Иваньков был смертельно ранен 28 июля 2009 года в Москве. Преступный авторитет в тот момент покидал ресторан "Тайский слон", расположенный на Хорошевском шоссе. Согласно материалам уголовного дела, Иванькова убил Бутба, использовавший снайперскую винтовку. Киллер находился в кузове грузовика, а неподалеку в угнанном автомобиле сидел прикрывавший его Папава. В случае необходимости он был готов начать стрельбу из автомата Калашникова.
Как полагают следователи, убийство было совершено из-за личной неприязни, которую к Иванькову долгое время испытывал вор в законе Симония (Махо). Конфликт между ними тянулся еще с 1980-х годов, когда "криминальные авторитеты" находились в колониях под Иркутском, где отбывали наказание за совершенные ими преступления.
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