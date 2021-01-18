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Роспотребнадзор сообщает о 100-процентной эффективности «ЭпиВакКороны»


15:04
Роспотребнадзор сообщает о 100-процентной эффективности «ЭпиВакКороны»Фото: smi2.net

Уровень иммунологической эффективности российской вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" составляет 100%, заявили в Роспотребнадзоре.

Препарат был создан научным центром "Вектор" федеральной службы.

Разработаннная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" по результатам первых двух фаз клинических испытаний продемонстрировала 100-процентную эффективность. Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

Минздрав РФ выдал центру "Вектор" разрешение на проведение клинических испытаний препарата с участием добровольцев 24 июля. Исследования были окончены 30 сентября. В середине октября глава российского государства Владимир Путин объявил о выдаче этой вакцине регистрационного удостоверения.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова допустила, что со временем более распространенным в РФ может оказаться более заразный "британский" штамм коронавируса.

Автор: Злата Богатова

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