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Эксперт допустила преобладание «британского» штамма коронавируса в России
06:21
Фото: smi2.net
Со временем более заразный "британский" штамм коронавируса может оказаться более распространенным в РФ, предполагает профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
Мнение эксперта приводит РИА Новости.
Как пояснила Анча Баранова, в России распространение данного штамма коронавируса скорее всего будет происходить по американскому сценарию. По ее словам, ранее в Соединенных Штатах центр CDC сделал прогноз о том, что к марту именно эта мутация станет основным, и подобные предположения актуальны и для России.
Эксперт также отметила, что преобладание т.н. "британского" штамма может быть обусловлено с более высоким уровнем его заразности в сравнении с ранее уже выявленными версиями возбудителя.
Новый штамм коронавирусной инфекции, который получил название VOC-202 012/01, был зафиксирован на территории Великобритании в конце минувшего декабря. На текущий момент он уже выявлен более чем в сорока странах мира.
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