Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Эксперт допустила преобладание «британского» штамма коронавируса в России

06:21

Фото: smi2.net



Со временем более заразный "британский" штамм коронавируса может оказаться более распространенным в РФ, предполагает профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.



Мнение эксперта приводит РИА Новости.



Как пояснила Анча Баранова, в России распространение данного штамма коронавируса скорее всего будет происходить по американскому сценарию. По ее словам, ранее в Соединенных Штатах центр CDC сделал прогноз о том, что к марту именно эта мутация станет основным, и подобные предположения актуальны и для России.



Эксперт также отметила, что преобладание т.н. "британского" штамма может быть обусловлено с более высоким уровнем его заразности в сравнении с ранее уже выявленными версиями возбудителя.



Новый штамм коронавирусной инфекции, который получил название VOC-202 012/01, был зафиксирован на территории Великобритании в конце минувшего декабря. На текущий момент он уже выявлен более чем в сорока странах мира.



Автор: Злата Богатова

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