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Навальный доставлен в СИЗО «Матросская Тишина»
05:00
Фото: argumentiru.com
Арестованный до 15 февраля Алексей Навальный прибыл в СИЗО.
Оппозиционера доставили в "Матросскую тишину", передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексея Мельникова.
Как стало известно, Алексею Навальному предстоит находиться в спецблоке СИЗО "Матросская тишина". Ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников пояснил, что оппозиционера доставили в следственный изолятор федерального значения накануне, 18 января, около 20 часов.
В разговоре с членами ОК Навальный пояснил, что на него не оказывали какое-либо давление, моральное или физическое, сотрудники учреждения. При этом арестант обратился к членам комиссии с просьбой передать его родственникам список нужных ему вещей.
Оппозиционера поместили в трехместную камеру карантинного отделения. Пока он находится там один. Мельников отметил, что Навальный уже в полной мере обеспечен посудой и постельными принадлежностями, он получил гигиенический набор. По словам Мельникова, в камере Навального имеется холодильник, электрочайник и телевизор, есть горячая вода.
Ранее Химкинский горсуд провел выездное заседание, которое состоялось в отделе полиции. Согласно вынесенному вердикту, задержанный сразу после прибытия в Россию Навальный был взят под стражу до 15 февраля.
Ранее Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве информировало о том, что Навальный "не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции".
Вскоре после этого стало известно, что в отношении политика возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По данным СКР, речь шла о 356 млн рублей из средств, которые были перечислены в различные фонды, в частности том числе, основанный оппозиционером Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), а потом потрачены им на личные цели.
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