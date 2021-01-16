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Самолет с Навальным перенаправили в другой аэропорт
20:16
Фото: aeroportman.com
Вместо посадки во Внуково лайнер, прибывающий из Берлина, совершит приземление в Шереметьево, передают российские СМИ.
На борту самолета, вылетевшего из ФРГ в 17:18 по московскому времени, находится Алексей Навальный.
Как стало известно, пассажирский самолет авиакомпании "Победа", посадка которого ранее предполагалась в столичном аэропорту Внуково, перенаправлено в Шереметьево.
Судя по данным официального онлайн-табло прилетов аэропорта Внуково, авиарейс авиакомпании "Победа" DP 936 из Берлина совершит посадку в Шереметьево в 20:48. Как уточняет "Русская служба BBC", представители "Победы" уже подтвердили закрытие Внуково для прибывающих рейсов.
Ранее во Внуково начали собираться сторонники оппозиционера, однако сотрудники силовых структур постепенно оттеснили их из помещений воздушной гавани. Отмечается, что нарушители также пытались провоцировать стычки с поклонниками Ольги Бузовой, которые также находились в аэропорту Внуково.
По данным СМИ, сегодня у аэропорта Внуково были замечены автозаки. Кроме того, очевидцы рассказывали о присутствии большого количества сотрудников правоохранительных органов.
Напомним, Алексей Навальный выразил намерение 17 января вернуться в Москву и рассказал, что уже купил билет на рейс "Победы". После того, как блогер прилетит в Россию, его может задержать Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). Дело в том, что Навальный был объявлен в розыск из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции по "делу "Ив Роше".
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