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Возле аэропорта Внуково замечены автозаки
16:11
Фото: thegourmand.ru
В Москве около аэропорта Внуково, где в 19:20 ожидается приземление самолета с оппозиционером Алексеем Навальным, замечены автозаки ОМОН.
Как передает Telegram-канал Avtozak LIVE, транспортные средства находятся на парковке.
Очевидцы замечают у воздушной гавани автозаки ОМОНа, а также забор, выставленный около здания. О нескольких полицейских автомобилях, которые двигались в направлении Внуково, ранее также рассказал телевизионный канал "Дождь".
По данным Telegram-канал Baza, на территории столичного аэропорта сегодня предполагается присутствие около ста сотрудников правоохранительных органов.
Ранее Алексей Навальный выразил намерение 17 января вернуться в Москву и рассказал, что уже купил билет на рейс "Победы". После того, как блогер прилетит в аэропорт Внуково из ФРГ, куда был доставлен в конце августа на лечение, его может задержать Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).
Напомним, несколько дней назад выяснилось, что Навальный был объявлен в розыск из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции по "делу "Ив Роше".
По данным российских СМИ, сегодня полиция уже задержала по меньшей мере восемь сторонников оппозиционера, намеревавшихся из Петербурга прибыть в Москву для встречи Навального во Внуково.
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