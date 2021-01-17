Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Спасены шесть моряков с судна, затонувшего у берегов Турции

17.1.2021 19:37

Фото: liport.ru



Как оказалось, лишь двое моряков с судна, которое потерпело крушение у побережья Турции, являлись гражданами РФ.



В МИД Украины подтвердили сведения о том, что на борту Arvin находились десять украинцев и двое иностранцев.



Как заявил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, по последним данным, погибли двое моряков, еще шесть удалось спасти. Москва. В своем твиттере представитель ведомства сообщил, что у берегов Турции сейчас продолжают искать еще четырех членов экипажа теплохода Arvin.



По словам Николенко, десять из двенадцати членов экипажа - граждане Украины. О гражданстве погибших и спасенных моряков представитель МИД пока не сообщил. Известно лишь, что консулы уже направились в порт Бартын, чтобы оказать согражданам необходимую помощь и поддержку.



ЧП случилось у берегов турецкой провинции Бартын, где затонул теплоход Arvin. Первоначально местные власти заявили о том, что все, кто находился на борту судна, являются россиянами.



Позднее выяснилось, что сухогруз Arvin зарегистрирован под флагом Палау. Судя по данным сайтов Vesselfinder и MarineTraffic, которые отслеживают движение судов, теплоход с номером IMO 8874316 принадлежит сейчас компании Arvin Sg Ltd. Построенное в 1975 году судно приписано к порту Малакаль.



Известно также, что в турецкий порт Бартын сухогруз пришел из грузинского порта Поти. Предполагалось, что затем судно направится в болгарский Бургас.



Автор: Злата Богатова

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