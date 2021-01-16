ИнтерНовости - новости в стране и мире
Названа дата выхода в прокат фильма «Северный ветер» Ренаты Литвиновой
Названа дата выхода в прокат фильма «Северный ветер» Ренаты Литвиновой
Чубайс рассказал о «грубейшей ошибке» властей России из-за углеродного налога
Чубайс рассказал о «грубейшей ошибке» властей России из-за углеродного налога
По подозрению в убийстве рязанской журналистки задержан ее муж
По подозрению в убийстве рязанской журналистки задержан ее муж
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Самолет с Навальным перенаправили в другой аэропортСамолет с Навальным перенаправили в другой аэропорт
Возле аэропорта Внуково замечены автозакиВозле аэропорта Внуково замечены автозаки
В Израиле у 13 человек после прививки Pfizer случился лицевой параличВ Израиле у 13 человек после прививки Pfizer случился лицевой паралич
В Черном море погибли два члена экипажа затонувшего российского суднаВ Черном море погибли два члена экипажа затонувшего российского судна
Шредер связал возвращение Крыма в состав России с расширением НАТОШредер связал возвращение Крыма в состав России с расширением НАТО

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Черном море погибли два члена экипажа затонувшего российского судна


15:26
В Черном море погибли два члена экипажа затонувшего российского суднаФото: vk.com

Два члена экипажа российского сухогруза, который затонул у побережья Турции, погибли, передает ТАСС со ссылкой на сообщение губернатора провинции Бартын Синан Гюнер.

ВМС Турции направили в район ЧП фрегат.

Фрегат, направленный в район катастрофы, будет вести поиск членов экипажа затонувшего российского сухогруза, пояснили в Министерстве национальной обороны Турции. По данным ведомства, ЧП случилось у берегов района Инкуму провинции Бартын.

Информации о причинах происшествия пока нет. Представители российского посольства в Анкаре поддерживают связь с местными властями, выясняя обстоятельства случившегося, отмечает агентство.

Как заявил губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер, на борту корабля находились тринадцать человек, все они - граждане РФ. К настоящему времени подтверждена гибель двух членов экипажа сухогруза, еще пять уже спасены.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 153

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

В Индонезии найден древнейший в мире рисунок животногоВ Индонезии найден древнейший в мире рисунок животного
Под Хабаровском спасли истощенную и обмороженную тигрицуПод Хабаровском спасли истощенную и обмороженную тигрицу
Трамп назвал затею с импичментом опасной и нелепойТрамп назвал затею с импичментом опасной и нелепой
В Екатеринбурге 8 человек погибли при пожаре в жилом домеВ Екатеринбурге 8 человек погибли при пожаре в жилом доме
ВОЗ: Второй год пандемии может оказаться более тяжелымВОЗ: Второй год пандемии может оказаться более тяжелым

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru