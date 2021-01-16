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В Черном море погибли два члена экипажа затонувшего российского судна
15:26
Фото: vk.com
Два члена экипажа российского сухогруза, который затонул у побережья Турции, погибли, передает ТАСС со ссылкой на сообщение губернатора провинции Бартын Синан Гюнер.
ВМС Турции направили в район ЧП фрегат.
Фрегат, направленный в район катастрофы, будет вести поиск членов экипажа затонувшего российского сухогруза, пояснили в Министерстве национальной обороны Турции. По данным ведомства, ЧП случилось у берегов района Инкуму провинции Бартын.
Информации о причинах происшествия пока нет. Представители российского посольства в Анкаре поддерживают связь с местными властями, выясняя обстоятельства случившегося, отмечает агентство.
Как заявил губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер, на борту корабля находились тринадцать человек, все они - граждане РФ. К настоящему времени подтверждена гибель двух членов экипажа сухогруза, еще пять уже спасены.
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