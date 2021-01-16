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В Израиле у 13 человек после прививки Pfizer случился лицевой паралич
15:42
Фото: soveti.top
Легкий лицевой паралич после вакцинации от COVID-19 с использованием препарата американской компании Pfizer зафиксирован у тринадцати жителей Израиля.
Об этом сегодня рассказывает местное издание Ynet.
Со ссылкой на Министерство здравоохранения Израиля отмечается, что речь идет о периоде с начала текущей недели. По данным ведомства, лицевой паралич зафиксирован у тринадцати человек, которые прошли вакцинацию.
При этом израильские медики полагают, что в действительности количество подобных случаев проявления побочных эффектов может быть значительно больше.
Несмотря на нежелательные явления, связанные с вакцинацией от коронавируса, Минздрав Израиля рекомендовал ввести всем пациентам, у которых отмечались признаки лицевого паралича, вторую дозу препарата.
Ранее фармкомпания в Бразилии запросила разрешение на применение российской вакцины "Спутник V".
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