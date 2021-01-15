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Фармкомпания в Бразилии запрашивает разрешение на применение «Спутника V»
08:34
Фото: verelq.am
Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии получило запрос на одобрение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", передает ТАСС.
Просьбу направили местная фармакологическая компания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Фармакологическая компания из Бразилии Uniao Quimica совместно с РФПИ обратилось в Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) этого латиноамериканского государства с официальным запросом на одобрение созданной в РФ вакцины против коронавируса "Спутник V". Речь идет об экстренном использовании препарата, указано в заявлении пресс-службы фармпроизводителя.
Как стало известно, запрос Uniao Quimica и РФПИ был зарегистрирован в Anvisa накануне, 15 января. Компания намерена уже в первом квартале текущего года осуществить поставки в Бразилию 10 млн доз новой вакцины. Двустороннее соглашение также предусматривает передачу российской стороной технологий, которые позволят Uniao Quimica наладить выпуск препарата на предприятиях в Бразилиа и Гуарульюсе.
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