Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Фармкомпания в Бразилии запрашивает разрешение на применение «Спутника V»

08:34

Фото: verelq.am



Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии получило запрос на одобрение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", передает ТАСС.



Просьбу направили местная фармакологическая компания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).



Фармакологическая компания из Бразилии Uniao Quimica совместно с РФПИ обратилось в Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) этого латиноамериканского государства с официальным запросом на одобрение созданной в РФ вакцины против коронавируса "Спутник V". Речь идет об экстренном использовании препарата, указано в заявлении пресс-службы фармпроизводителя.



Как стало известно, запрос Uniao Quimica и РФПИ был зарегистрирован в Anvisa накануне, 15 января. Компания намерена уже в первом квартале текущего года осуществить поставки в Бразилию 10 млн доз новой вакцины. Двустороннее соглашение также предусматривает передачу российской стороной технологий, которые позволят Uniao Quimica наладить выпуск препарата на предприятиях в Бразилиа и Гуарульюсе.



Автор: Злата Богатова

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