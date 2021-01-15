ИнтерНовости - новости в стране и мире
Илларионова после поста о захвате Капитолия уволили из Института Катона
Илларионова после поста о захвате Капитолия уволили из Института Катона
Скончался Борис Грачевский
Скончался Борис Грачевский
В Горно-Алтайске автомобиль упал с моста на лед реки
В Горно-Алтайске автомобиль упал с моста на лед реки
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Фармкомпания в Бразилии запрашивает разрешение на применение «Спутника V»Фармкомпания в Бразилии запрашивает разрешение на применение «Спутника V»
Чубайс рассказал о «грубейшей ошибке» властей России из-за углеродного налогаЧубайс рассказал о «грубейшей ошибке» властей России из-за углеродного налога
Россия покидает Договор по открытому небуРоссия покидает Договор по открытому небу
В Горно-Алтайске автомобиль упал с моста на лед рекиВ Горно-Алтайске автомобиль упал с моста на лед реки
В Германии умерли десять человек, привитых от COVID-19В Германии умерли десять человек, привитых от COVID-19

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Фармкомпания в Бразилии запрашивает разрешение на применение «Спутника V»


08:34
Фармкомпания в Бразилии запрашивает разрешение на применение «Спутника V»Фото: verelq.am

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии получило запрос на одобрение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", передает ТАСС.

Просьбу направили местная фармакологическая компания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Фармакологическая компания из Бразилии Uniao Quimica совместно с РФПИ обратилось в Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) этого латиноамериканского государства с официальным запросом на одобрение созданной в РФ вакцины против коронавируса "Спутник V". Речь идет об экстренном использовании препарата, указано в заявлении пресс-службы фармпроизводителя.

Как стало известно, запрос Uniao Quimica и РФПИ был зарегистрирован в Anvisa накануне, 15 января. Компания намерена уже в первом квартале текущего года осуществить поставки в Бразилию 10 млн доз новой вакцины. Двустороннее соглашение также предусматривает передачу российской стороной технологий, которые позволят Uniao Quimica наладить выпуск препарата на предприятиях в Бразилиа и Гуарульюсе.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 141

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

В России ужесточат наказание за грубые нарушения ПДДВ России ужесточат наказание за грубые нарушения ПДД
Якутский шаман Габышев хочет въехать в Москву на белом конеЯкутский шаман Габышев хочет въехать в Москву на белом коне
Елизавета II и принц Филипп поставили прививки от COVID-19Елизавета II и принц Филипп поставили прививки от COVID-19
Боец UFC задержан по подозрению в двойном покушении на убийствоБоец UFC задержан по подозрению в двойном покушении на убийство
В Сбербанке придумали, как по звуку выявлять зараженных коронавирусомВ Сбербанке придумали, как по звуку выявлять зараженных коронавирусом

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru