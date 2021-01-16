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При восхождении на Чогори погиб испанский альпинист
07:00
Фото: vk.com
Сведения о гибели альпиниста, пытавшегося покорить Чогори (К2), подтвердил испанский премьер-министр Педро Санчес.
В своем Twitter представитель властей королевства рассказал о трагическом происшествии, которое случилось лишь через несколько часов после успешного завершения похода другой команды.
По словам Педро Санчеса, альпинист Сержи Минготе собирался покорить К2, надеясь "творить историю". 49-летний испанец участвовал в первой зимней экспедиции по восхождению на эту вершину в середине зимы. Причиной гибели стал трагический несчастный случай, отметил Санчес.
Как сообщает агентство France-Presse (AFP), Минготе получил смертельные травмы, когда сорвался на пути из промежуточного лагеря на базу. Известно, что он входил в состав другой команды, планировавшей покорение Чогори в другой день.
Гора Чогори входит в систему Каракорум и считается второй по высоте вершиной планеты, уступая лишь Эвересту (8 848 м). Альпинистские маршруты на К2, которая является самым северным восьмитысячником в мире, считаются одними из наиболее сложных.
До недавнего времени на К2 поднимались только в июле и августе, но и в это теплое и благоприятное время года восхождения были крайне рискованными. В прошлом Чогори уже приобрела печальную известность из-за количества погибших при ее покорении альпинистов. К2 даже окрестили "дикой горой" и "горой-убийцей".
Ранее непальское агентство Seven Summit Treks, которое занимается организацией горных восхождений, сообщило о том, что группа альпинистов Непала впервые совершила зимнее восхождение на Чогори.
В конце декабря в окрестности К2 прибыли свыше пятидесяти спортсменов со всего мира. Британские, германские, американские альпинисты и их единомышленники из других стран приехали в Пакистан в целях попытки покорить пик зимой.
Ранее сообщалось о ЧП в Кабардино-Балкарии, где попал под лавину и погиб лыжник из Московской области. По данным регионального МЧС, экстремал спровоцировал сход снежной массы на горе Чегет, оказавшись в запрещенной зоне. В результате останки мужчины 1970 г.р. нашли на высоте 2300 м.
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