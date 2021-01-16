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В КБР погиб лыжник-экстремал из Подмосковья
00:04
Фото: vk.com
В Кабардино-Балкарии попал под лавину и погиб лыжник из Московской области, сообщают российские СМИ со ссылкой на представителей местных экстренных служб.
ЧП случилось на горе Чегет, останки мужчины нашли на высоте 2300 м.
По данным ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии, сигнал о ЧП на территории Эльбрусского района поступил на пульт оперативных служб в субботу, 16 января, около 13 часов. Сообщалось, что катавшийся на склоне горы Чегет лыжник оказался под лавиной.
Установлено, что приехавший из Подмосковья экстремал 1970 г.р. сошел с маркированной трассы. Оказавшись в запрещенной зоне, он своими действиями спровоцировал сход снежной массы, оказавшись на пути лавины.
Лыжника, который к тому времени уже не подавал признаков жизни, обнаружили спасатели горнолыжного комплекса "Чегет", пояснили представители МЧС по региону. Останки жителя Московской области спустили с горы, после чего они были переданы сотрудникам следственно-оперативной группы. Правоохранительные органы приступили к проверке по факту гибели человека.
В МЧС напомнили о том, что в горах КБР на высоте более 2 тыс. метров сохраняется угроза повышенной лавиноопасности. По данным ведомства, неблагоприятный прогноз сохранится вплоть до позднего вечера 18 января.
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