Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Рената Литвинова сообщила, что заразилась COVID-19

7.12.2020 21:31

Фото: zara1.org



Коронавирусом заболела известная российская киноактриса, режиссер и продюсер Рената Литвинова.



О случившемся звезда сообщила в своем инстаграме.



По словам Ренаты Литвиновой, она заболела коронавирусом, как только окончила работу над последним материалом. Он представлял собой беседу "с актерами, учителями, врачами", а также мамой артистки на тему того, "как важно беречь друг друга" в условиях пандемии.



Как только Литвинова завершила монтаж этого разговора, она заразившись с. Заболевшая артистка призналась, что теперь еще сильнее беспокоится за свою маму и родителей взрослых друзей и других пожилых людей - всех, кто может оказаться под угрозой, "за самых беспомощных".



Согласно последним официальным данным, за минувшие сутки в России выявили еще 28 142 зараженных COVID-19. За период с начала пандемии в нашей стране зарегистрировали уже 2 488 912 положительных тестов на коронавирус.



Автор: Злата Богатова

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