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Возобновляется строительство «Северного потока-2»
07:57
Фото: ekspres.net
Оператор подтвердил сведения о возобновлении работ по строительству части газопровода "Северного потока-2" в территориальных водах Дании.
Создание одной из двух веток газопровода предполагается завершить в течение первого полугодия, передает агентство Bloomberg.
Как стало известно, в Дании уже располагают расписанием строительства газопровода "Северный поток 2", передает "Интерфакс". По словам пресс-секретаря энергетического агентства страны Туре Фальбе-Хансена, работы возобновляются 15 января.
Представитель агентства пояснил, что временное расписание было получено еще на прошлой неделе от компании Nord Stream 2 AG. Прокладка трубопровода в водах Дании будет осуществляться в соответствии с условиями, которые оговорены в выданном разрешении. Туре Фальбе-Хансен подтвердил, что все они были выполнены.
Накануне трубоукладочное судно "Фортуна" покинуло немецкий порт Висмар, где оно было пришвартовано с конца декабря. По данным международной системы позиционирования морских судов, место назначения этого корабля с порта Висмар было измерено на "море".
В течение минувшего декабря "Фортуна" успела построить 2,6 км магистрали "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне ФРГ.
Ранее СМИ сообщили о том, что под давлением Соединенных Штатов, пригрозивших европейским компаниям новыми санкциями, проект по строительству газопровода "Северный поток-2" покинула датская консалтинговая инжиниринговая компания Rambøll.
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