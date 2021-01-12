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СМИ сообщают о выходе датской компании из проекта «Северный поток-2»
17:21
Фото: marinetechnologynews.com
Под давлением Соединенных Штатов, пригрозивших европейским компаниям новыми санкциями, проект по строительству газопровода "Северный поток-2" покинула датская консалтинговая инжиниринговая компания Rambøll.
Об этом сегодня сообщает Politiken.
По данным издания, руководство компании было вынуждено принять решение о выходе из проект по созданию газопровода, из-за угрозы санкций США. Вместе с тем, директор по коммуникациям в Rambøll Мортен Пейк пока отказался как-либо комментировать случившееся.
Ранее в Госдепе проинформировали европейские компании об ограничениях, которые могут быть объявлены американскими властями из-за предполагаемого участия в строительстве "Северного потока-2". Об этом со ссылкой на источник в Вашингтоне рассказало Reuters. По данным агентства, руководство Соединенных Штатов извещает организации о риске, чтобы "убедить их уйти, пока не стало слишком поздно".
В начале января сообщалось об отказе норвежской компании DNV GL сертифицировать газопровод "Северный поток-2" после завершения его строительства. Причиной этого также стали новые санкции, объявленные властями Соединенных Штатов.
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