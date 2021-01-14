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В Норвегии после прививки от коронавируса умерли 23 человека
14.1.2021 21:04
Фото: vk.com
После вакцинации от коронавируса, которая проводилась с использованием препарата Pfizer, в Норвегии скончались двадцать три пожилых человека.
Власти страны информируют о том, что всем умершим было более восьмидесяти лет.
Как сообщает сегодня норвежское агентство лекарственных средств, вакцинация могла спровоцировать обострение хронических недугов, которые имелись у пожилых людей. По данным властей, все летальные случаи зафиксировали среди пациентов, которым было более восьмидесяти лет.
В официальном сообщении отмечается, что специалисты уже изучили данные о тринадцати смертях после вакцинации. По мнению экспертов, побочные действия препарата из-за преклонного возраста усугубили уже имеющиеся заболевания.
После смерти двадцати трех человек Институт национального здравоохранения Норвегии скорректировал рекомендации, созданные ранее для вакцинации пациентов старшего возраста.
Напомним, ранее в одном из домов престарелых в ФРГ был выявлен COVID-19 у нескольких пожилых людей, привитых вакциной Pfizer.
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