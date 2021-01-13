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В Германии COVID-19 выявили у нескольких привитых человек
07:39
Фото: verelq.am
В ФРГ коронавирус диагностировал у нескольких пожилых людей, которым ранее поставили прививку от этого заболевания.
По данным зарубежных СМИ, при вакцинировании использовался препарат, созданный Pfizer.
Власти Хагена (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) подтвердили информацию о том, что несколько постояльцев дома престарелых заразились коронавирусом, несмотря на прививки. Как заявили в администрации города, иммунитет к COVID-19 может сформироваться примерно через 7-10 дней после того, как сделана первая прививка.
Пожилые люди могли быть инфицированы в промежуточный между двумя инъекциями период. Ведь для эффекта необходимо вводить препарат два раза, отметили представители местных властей.
На территории ФРГ первая прививка от коронавируса была сделана еще 26 декабря. При этом официально вакцинация в стране стартовала днем позже. В прошлом году Германия уже успела получить около 1,3 млн доз вакцины производства BioNTech - Pfizer. В течение этого года Берлин рассчитывает на поставки еще 130 млн доз препарата от BioNTec - Pfizer, а также компании Modernа.
Ранее пожилые люди, вакцинированные от коронавирусной инфекции, заразились COVID-19 в Италии. В доме престарелых городе Прато в общей сложности было выявлено сорок шесть зараженных, в том числе, 21 человек, которому 30 декабря сделали прививку.
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