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Росздравнадзор: вакцину Pfizer до регистрации в РФ использовать нельзя


14:20
Росздравнадзор: вакцину Pfizer до регистрации в РФ использовать нельзяФото: soveti.top

Ввоз в Россию вакцин, которые пока еще не прошли государственную регистрацию в нашей стране, запрещен, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителей Росздравнадзора.

В федеральной службе напомнили о действующем в РФ законодательстве.

Согласно российским законам, ввоз в нашу страну и использование вакцин, которые не прошли государственную регистрацию, запрещен. Эти требования распространяются и на организации, которые осуществляют деятельность на территории Международного медицинского кластера, пояснили в Росздравнадзоре в ответ на запрос о том, могут ли российские частные клиники, включая филиал израильского госпиталя Hadassah - Hadassah Medical Moscow в "Сколково", применять препарат Pfizer и других зарубежных производителей.

Вместе с тем, порядок выдачи разрешительного документа - заключения, позволяющего ввозить на территорию РФ незарегистрированные лекарственные препараты для целей Международного медицинского кластера, на данный момент еще не утвержден, отметили представители Росздравнадзора.

Сейчас в России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса отечественного производства. Это препараты "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", которые были созданы соответственно центром им. Гамалеи и Центром "Вектор.

В конце минувшего декабря в колл-центре официального филиала израильского госпиталя Hadassah - Hadassah Medical Moscow, который находится в столичном медкластере "Сколково", сообщали о переговорах, касающихся поставок COVID-вакцин, созданных Pfizer и Moderna, в Россию. Представители клиники поясняли, что препарат может поступить в РФ не раньше, чем в феврале. Всех, кто желал бы вакцинироваться, вносили в "лист ожидания".

В компании Pfizer пояснили, что в течение этого года они будут осуществлять поставки вакцины от коронавируса, созданной совместно с BioNTech, исключительно по уже заключенным государственным соглашениям. Иными способами средство в РФ доставляться пока не будет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 142

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