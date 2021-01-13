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Росздравнадзор: вакцину Pfizer до регистрации в РФ использовать нельзя
14:20
Фото: soveti.top
Ввоз в Россию вакцин, которые пока еще не прошли государственную регистрацию в нашей стране, запрещен, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителей Росздравнадзора.
В федеральной службе напомнили о действующем в РФ законодательстве.
Согласно российским законам, ввоз в нашу страну и использование вакцин, которые не прошли государственную регистрацию, запрещен. Эти требования распространяются и на организации, которые осуществляют деятельность на территории Международного медицинского кластера, пояснили в Росздравнадзоре в ответ на запрос о том, могут ли российские частные клиники, включая филиал израильского госпиталя Hadassah - Hadassah Medical Moscow в "Сколково", применять препарат Pfizer и других зарубежных производителей.
Вместе с тем, порядок выдачи разрешительного документа - заключения, позволяющего ввозить на территорию РФ незарегистрированные лекарственные препараты для целей Международного медицинского кластера, на данный момент еще не утвержден, отметили представители Росздравнадзора.
Сейчас в России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса отечественного производства. Это препараты "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", которые были созданы соответственно центром им. Гамалеи и Центром "Вектор.
В конце минувшего декабря в колл-центре официального филиала израильского госпиталя Hadassah - Hadassah Medical Moscow, который находится в столичном медкластере "Сколково", сообщали о переговорах, касающихся поставок COVID-вакцин, созданных Pfizer и Moderna, в Россию. Представители клиники поясняли, что препарат может поступить в РФ не раньше, чем в феврале. Всех, кто желал бы вакцинироваться, вносили в "лист ожидания".
В компании Pfizer пояснили, что в течение этого года они будут осуществлять поставки вакцины от коронавируса, созданной совместно с BioNTech, исключительно по уже заключенным государственным соглашениям. Иными способами средство в РФ доставляться пока не будет.
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