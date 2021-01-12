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Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян
16:02
Фото: wildrome.ru
Глава российского государства Владимир Путин заявил о том, что со следующей недели в РФ должна начаться массовая вакцинация граждан от коронавирусной инфекции.
Президент говорил на эту тему в ходе совещания с членами правительства, передает ТАСС.
Как заявил президент России Владимир Путин, уже со следующей недели необходимо переходить к массовой вакцинации россиян от коронавирусной инфекции. Глава государства отметил, что в РФ "уже перешли к масштабной вакцинации".
На прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин доложил президенту о том, что отечественная промышленность не только успела выполнить все ранее обещанные нормативы и объемы, но и превысила план, пояснил Владимир Путин во время совещания с членами правительства.
Глава государства отдал поручение со следующей недели начать мероприятия по массовой вакцинации населения. По словам президента, в этих целях следует создать соответствующий график, аналогичный работе по другим инфекционным заболеваниям, в частности, гриппу.
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