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Pfizer не будет продавать вакцину частным клиникам РФ в 2021 году


12.1.2021 21:27
Pfizer не будет продавать вакцину частным клиникам РФ в 2021 годуФото: kapital.kz

В течение этого года компания Pfizer будет осуществлять поставки вакцины от коронавируса, созданной совместно с BioNTech, искючительно по уже заключенным государственным соглашениям.

Иными способами средство в РФ доставляться пока не будет, передает "Интерфакс".

Без договоренностей, оформленных на государственном уровне, поставка вакцины в Россию через частные клиники на данный момент не представляется возможной. Речь, в частности, идет о филиале израильского госпиталя Hadassah в "Сколково", сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу компании Pfizer.

В целях "преодоления глобального кризиса в области здравоохранения" поставки антикоронавирусной вакцины осуществляются исключительно в соответствии с уже заключенными ранее соглашениями, заявили представители компании. Предполагается, что срок действия этих договоренностей будет распространяться по меньшей мере на период до конца 2021 года.

Указав, что в компании знают о желании множества людей вакцинироваться как можно быстрее, в пресс-службе организации пояснили, что они не могут пока "обеспечивать прямой доступ к вакцине-кандидату Pfizer-BioNTech от COVID-19 в ответ на частные запросы".

В конце минувшего декабря в колл-центре официального филиала израильского госпиталя Hadassah - Hadassah Medical Moscow, который находится в столичном медкластере "Сколково", сообщали о переговорах, касающихся поставок COVID-вакцин, созданных Pfizer и Moderna, в Россию. Представители клиники поясняли, что препарат может поступить в РФ не раньше, чем в феврале. Всех, кто желал бы вакцинироваться, вносили в "лист ожидания".

В России препараты, которые разработаны Pfizer и Moderna, не имеют официальной регистрации. Однако на сайте Hadassah ранее появилось сообщение о том, что их клиника является единственным медучреждением, которое может применять препараты, не прошедшие регистрацию в РФ.

Ранее в Италии заразились коронавирусом вакцинированные пожилые люди. Среди постояльцев дома престарелых в городе Прато в общей сложности выявили сорок шесть зараженных COVID-19. В их числе был 21 человек, которому 30 декабря сделали прививку от коронавируса. Известно, что в Италии сейчас используется препарат Pfizer, но уже во вторник ожидается прибытие в страну первой партии вакцины Moderna.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 160

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