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В Италии заразились коронавирусом вакцинированные пожилые люди
11.1.2021 23:01
Фото: soveti.top
Среди постояльцев дома престарелых в итальянском городе Прато в общей сложности выявили сорок шесть зараженных COVID-19.
В их числе был 21 человек, которому 30 декабря сделали прививку от коронавируса, передает ТАСС.
Как стало известно, более 20 пожилых людей, ранее вакцинированных от коронавируса нового типа, оказались инфицированы COVID-19. Они были выявлены среди пациентов дома престарелых в итальянском городе Прато в области Тоскана.
Со ссылкой на агентство ANSA уточняется, что в общей сложности в этом учреждении коронавирусом заразились сорок шесть человек. Двадцать один из них в конце декабря был вакцинирован от COVID-19.
Известно, что в Италии сейчас используется препарат Pfizer, но уже во вторник ожидается прибытие в страну первой партии вакцины Moderna.
Официального комментария от властей по поводу возможных нежелательных реакций после вакцинации пока не последовало. На запрос ТАСС в Минздраве Италии пояснили, что соответствующие сведения собирает спецподразделение агентства по лекарствам (AIFA).
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