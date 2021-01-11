Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Италии заразились коронавирусом вакцинированные пожилые люди

11.1.2021 23:01

Фото: soveti.top



Среди постояльцев дома престарелых в итальянском городе Прато в общей сложности выявили сорок шесть зараженных COVID-19.



В их числе был 21 человек, которому 30 декабря сделали прививку от коронавируса, передает ТАСС.



Как стало известно, более 20 пожилых людей, ранее вакцинированных от коронавируса нового типа, оказались инфицированы COVID-19. Они были выявлены среди пациентов дома престарелых в итальянском городе Прато в области Тоскана.



Со ссылкой на агентство ANSA уточняется, что в общей сложности в этом учреждении коронавирусом заразились сорок шесть человек. Двадцать один из них в конце декабря был вакцинирован от COVID-19.



Известно, что в Италии сейчас используется препарат Pfizer, но уже во вторник ожидается прибытие в страну первой партии вакцины Moderna.



Официального комментария от властей по поводу возможных нежелательных реакций после вакцинации пока не последовало. На запрос ТАСС в Минздраве Италии пояснили, что соответствующие сведения собирает спецподразделение агентства по лекарствам (AIFA).



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 11:50 В России у пациентки выявили 18 мутаций COVID-19

В России у пациентки выявили 18 мутаций COVID-19 00:31 Мегалодон в утробе мог поедать братьев и сестер

Мегалодон в утробе мог поедать братьев и сестер 11.1.2021 22:26 В Швеции вынесли приговор по делу о покушении на блогера из Чечни

В Швеции вынесли приговор по делу о покушении на блогера из Чечни 11.1.2021 13:01 Мэр Якутска уходит в отставку

Мэр Якутска уходит в отставку 11.1.2021 12:32 В России ужесточат наказание за грубые нарушения ПДД