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Навальный заявил, что возвращается в Россию


13.1.2021 15:28
Навальный заявил, что возвращается в РоссиюФото: vk.com

По словам Алексея Навального, он возвратится в РФ рейсом "Победы" уже в ближайшее воскресенье, 17 января.

Российский политик сообщил об этом в соцсетях.

Как пояснил блогер, он никогда не задавался вопросом, "возвращаться или нет" в Россию. Дело в том, что он "не уезжал", подчеркнул Алексей Навальный, ведь в Германию его доставили "в реанимационной коробке". В своем твиттере политик сообщил, что уже приобрел билет на авиарейс в Россию.

Ранее Навальный уже неоднократно заявлял о том, что возвратится в РФ, как только позволит его состояние. Вероятно, врачи разрешили политику перелет. В Германии оппозиционер находился с 22 августа, сначала лечился, а потом восстанавливал здоровье, проходя курс реабилитации.

Напомним, в конце прошлого года Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве информировало о том, что Навальный "не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции".

Вскоре после этого стало известно, что в отношении политика возбудили дело о мошенничестве. По данным СКР, речь шла о 356 млн рублей из средств, которые были перечислены в разные фонды, в том числе, основанный оппозиционером Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), а потом потрачены им на личные цели.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 136

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