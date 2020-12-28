Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ФСИН: Навальный мог нарушить правила условного осуждения

28.12.2020 21:32

Фото: voskhodinfo.su



Российский блогер Алексей Навальный "не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции", указано в сообщении, которое опубликовало Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве.



Московское управление ведомства информирует о том, что неявку условно осужденного оппозиционера можно расценивать как намеренное уклонение от обязательного контроля. В сообщении, которое появилось сегодня на официальном сайте ведомства, отмечается, что Навальный покинул стационар в столице ФРГ еще 20 сентября.



Ведомство напомнило о недавней публикации в журнале The Lancet. В материале от 22 декабря, который был посвящен лечению Навального в Charite, отмечалось, когда он был выписан из медицинского учреждения. Кроме того, в статье сообщалось, что уже к 12 октября у пациента "прошли все последствия его болезни".



Стоит отметить, что журнал The Lancet не упоминал имя Навального. В опубликованной статье шла речь о неком 44-летнем мужчине, состояние которого резко ухудшилось во время авиаперелета. Отмечалось, что это произошло 20 августа.



Напомним, отчет публиковался по запросу издания. При этом предварительно было получено согласие политика, указывала пресс-служба знаменитой германской больницы. Специалисты клиники Charitе в этой статье описывали симптомы, которые проявились у пациента, проводившуюся после госпитализации диагностику, а также лечение.



Автор: Злата Богатова

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