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Интерпол объявил в розыск двух россиян по делу о взрывах в Бейруте


12.1.2021 22:14
Интерпол объявил в розыск двух россиян по делу о взрывах в БейрутеФото: censor.net

Двух граждан РФ и португальца объявили в розыск по делу о катастрофе в порту Бейрута.

ЧП в ливанской столице случилось в минувшем августе. Жертвами серии мощных взрывов тогда стали более двухсот человек, пострадали более семи тысяч. Шестьдесят человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

В Интерполе не указали имена разыскиваемых лиц, однако в зарубежных СМИ распространились сведения о том, что речь идет о людях, связанных с грузовым судном Rhosus. В 2013 году на его борту в порт столицы Ливана привезли свыше 2,2 тыс. тонн нитрата аммония.

Как передает агентство Associated Press, по запросу генпрокурора Ливана "красные уведомления" были оформлены на владельца и капитана судна Rhosus. 2275 тонн нитрата аммония, доставленные на нем в порт Бейрута, оставались там с 2014 года, когда это вещество выгрузили с судна.

В ливанской прессе также названы имена россиян: Борис Прокошев, который возглавлял экипаж судна, и Игорь Гречушкин, являвшийся владельцем судна. Отмечается, что российский бизнесмен, проживающий на территории Кипра, приобрел Rhosus в 2012 году. Португалец Жоржи Мануэл Нета Морейра, специализирующийся на торговле нитратами, осматривал доставленный в порт Бейрута груз.

ЧП в порту Бейрута, который является одним из наиболее крупных в мире, случилось 4 августа 2020 года. Причиной взрывов, по данным властей Ливана, стал груз аммиачной селитры, несколько лет пролежавший на складе в после того, как его конфисковали таможенники.

Жертвами катастрофы стали более двухсот человек, около шестидесяти до сих пор не найдены. Число пострадавших, по официальным оценкам, составляло порядка семи тысяч человек. Мощной взрывной волной были разрушены многочисленные здания и объекты инфраструктуры. Серьезный урон было нанесен зданию международного аэропорта.

Автор: Злата Богатова

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