Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Бейруте число погибших при взрывах превысило 100

08:41

Фото: lanmedia.fr



По последним данным, жертвами ЧП в столице Ливана стали более ста человек, передает ТАСС со ссылкой на телевизионный канал Sky News Arabia.



Свыше приводит 4 тыс. человек пострадали.



Канал приводит сведения о количестве погибших и пострадавших со ссылкой на Ливанское общество Красного Креста. Как стало известно, жертвами взрывов стали уже более 100 человек, пострадали более 4 тыс.



Число пропавших без вести уточняется. По данным зарубежных СМИ, речь может идти о сотнях людей. Экстренные службы продолжают разбор завалов и поиск выживших на территории, прилегающей к порту, где накануне прогремели два мощных взрыва.



Первоначально сообщалось о десяти погибших, тела которых накануне вечером начали доставлять в больницы Бейрута.



Позднее министр здравоохранения страны Хамад Хасан заявил о том, что количество жертв инцидента и раненых растет по мере проведения спасательной операции. Министр отмечал, что в числе пострадавших - десятки медиков. Погибли по меньшей мере семь медицинских работников. По словам Хамада Хасана, количество жертв и раненых может увеличиться.



В Ливанском обществе Красного Креста ранее сообщили, что сотрудникам не удается добраться до всех пострадавших. В поисково-спасательной операции задействовано более семидесяти карет скорой помощи этой организации.



Автор: Злата Богатова

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