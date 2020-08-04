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В Бейруте число погибших при взрывах превысило 100
08:41
Фото: lanmedia.fr
По последним данным, жертвами ЧП в столице Ливана стали более ста человек, передает ТАСС со ссылкой на телевизионный канал Sky News Arabia.
Свыше приводит 4 тыс. человек пострадали.
Канал приводит сведения о количестве погибших и пострадавших со ссылкой на Ливанское общество Красного Креста. Как стало известно, жертвами взрывов стали уже более 100 человек, пострадали более 4 тыс.
Число пропавших без вести уточняется. По данным зарубежных СМИ, речь может идти о сотнях людей. Экстренные службы продолжают разбор завалов и поиск выживших на территории, прилегающей к порту, где накануне прогремели два мощных взрыва.
Первоначально сообщалось о десяти погибших, тела которых накануне вечером начали доставлять в больницы Бейрута.
Позднее министр здравоохранения страны Хамад Хасан заявил о том, что количество жертв инцидента и раненых растет по мере проведения спасательной операции. Министр отмечал, что в числе пострадавших - десятки медиков. Погибли по меньшей мере семь медицинских работников. По словам Хамада Хасана, количество жертв и раненых может увеличиться.
В Ливанском обществе Красного Креста ранее сообщили, что сотрудникам не удается добраться до всех пострадавших. В поисково-спасательной операции задействовано более семидесяти карет скорой помощи этой организации.
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