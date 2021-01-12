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Землетрясение на границе с Монголией ощутили жители шести регионов РФ


12.1.2021 12:08
Землетрясение на границе с Монголией ощутили жители шести регионов РФФото: hellonews.site

Сила подземных толчков, зафиксированных минувшей ночью у российско-монгольской границы, составляла от 2 до 5 баллов, передает ТАСС.

Землетрясение ощущали жители тридцати шести районов Бурятии, Иркутской области и Красноярского края, а также Тувы и Хакасии.

Подземные толчки чувствовались и на территории Томска. Со ссылкой на представителей региональных экстренных служб сообщается, что землетрясение силой 6,7 балла произошло в ночь на вторник, 12 января, на расстоянии около 56 км от границы РФ и Монголии, в пределах соседнего государства. Эпицентр подземных толчков располагался на 10-метровой глубине.

По данным специалистов, магнитуда толчков составляла от 2 до 5 баллов. Максимальный уровень сейсмологи зарегистрировали на территории Бурятии и Иркутской области. Ученые зафиксировали также пять афтершоков силой от 4,4 до 5,2 баллов.

Экстренные службы российских регионов приняли от местного населения свыше полутора тысяч сообщений. Повреждений зданий на текущий момент выявлено не было. Специалисты продолжают проверку жилых домов и социально значимых объектов инфраструктуры.

В последних числах минувшего декабря в Хорватии при землетрясении погибли семь человек, в том числе, 12-летняя девочка. Толчки магнитудой 6,3 произошли неподалеку от Загреба.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 106

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