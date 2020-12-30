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В Хорватии при землетрясении погибли 7 человек


30.12.2020 15:56
В Хорватии при землетрясении погибли 7 человекФото: 24.kz

До семи человек возросло число жертв землетрясения в Хорватии, которое было зафиксировано накануне, 29 декабря.

Толчки магнитудой 6,3 произошли неподалеку от Загреба.

Местные власти подтвердили гибель семи человек, в том числе, 12-летней девочки. Количество пострадавших устанавливается.

Как пишут местные СМИ, серьезный удар стихия нанесла по небольшому городку Петринья, где повреждено много зданий. В числе обрушившихся строений - детский сад. Кроме того, из-за землетрясения оказался практически полностью разрушенным город Глина. По предварительным оценкам, там пострадали около 90% зданий.

После подземных толчков было принято решение о приостановлении работы атомной электростанции Кршко.

После того, как столичные спасатели завершили работу в городе, их направили в Петринью. Сейчас там продолжаются мероприятия по поиску людей под завалами, пояснил мэр Загреба Милан Бандич.

Вчерашнее землетрясение уже признали наиболее разрушительным за всю историю Хорватии. Подземные толчки ощущались на территории Австрии, Италии и Чехии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

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