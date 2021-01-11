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В России у пациентки выявили 18 мутаций COVID-19
11:50
Фото: defense.gov
Российские ученые обнаружили многочисленные изменения вируса у 47-летней женщины с лимфомой четвертой стадии.
По словам специалистов, в ее организме коронавирус успел приобрести восемнадцать новых мутаций.
Изменения вируса были выявлены у 47-летней женщины, у которой ранее врачи диагностировали лимфому в четвертой стадии. В апреле прошлого года она заразилась COVID-19 и затем регулярно проходила тестирование на коронавирус. Результаты оказывались положительными вплоть до 9 сентября, отмечают ученые.
Специалисты приняли за исходный вариант геном коронавируса в образце мазка пациента, от которого, предположительно, первоначально заразилась женщина, пишут "Известия". Затем исследователи сравнивали материалы, после чего пришли к выводу, что в организме пациентки возбудитель смог приобрести восемнадцать новых мутаций. В их числе изменения в гене S-белка, подобные тем, что ранее обнаруживались у норок в Дании.
Как пояснил профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ Константин Крутовский, некоторые обнаруженные мутации совпадают с уже зафиксированными изменениями вируса, которые выявлялись у пациентов с подавленным иммунитетом. В случае с россиянкой, больной лимфомой, появление большого количества новых версий возбудителя можно считать результатом долгого нахождения COVID-19 в одном организме.
Ранее в Японии были выявлены четыре человека, зараженные новым штаммом коронавируса, который был зафиксирован в Бразилии.
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