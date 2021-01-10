ИнтерНовости - новости в стране и мире
Путин обсудил с Макроном вопросы карабахского урегулирования
Путин обсудил с Макроном вопросы карабахского урегулирования
В США неизвестный застрелил пять человек
В США неизвестный застрелил пять человек
В Вашингтоне проверяют сведения о подозрительном предмете у Капитолия
В Вашингтоне проверяют сведения о подозрительном предмете у Капитолия
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В России выявлен первый пациент с «британским» штаммом COVID-19В России выявлен первый пациент с «британским» штаммом COVID-19
Российские биатлонисты завоевали золото в смешанной эстафетеРоссийские биатлонисты завоевали золото в смешанной эстафете
В Японии зафиксировали четыре случая заражения штаммом коронавируса из БразилииВ Японии зафиксировали четыре случая заражения штаммом коронавируса из Бразилии
Путин обсудил с Макроном вопросы карабахского урегулированияПутин обсудил с Макроном вопросы карабахского урегулирования
В США неизвестный застрелил пять человекВ США неизвестный застрелил пять человек

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В России выявлен первый пациент с «британским» штаммом COVID-19


10.1.2021 22:23
В России выявлен первый пациент с «британским» штаммом COVID-19Фото: vk.com

В России первый случай заражения т.н. "британским" штаммом коронавируса был зафиксирован еще в конце минувшего декабря, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, сейчас инфицированный человек чувствует себя нормально, заболевание у него протекало без особых симптомов.

Российские специалисты еще "к концу прошедшего уже года увидели" ввезенный в страну "вариант вот того самого штамма Великобритании", рассказала руководитель глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-1". По ее словам, зараженным оказался гражданин РФ, возвратившийся из Соединенного Королевства.

Применяемые в нашей стране ПЦР-тесты на коронавирус способны выявить британский штамм, подчеркнула Попова. Кроме того, вакцины российского производства также защищают от заражения им.

Комментируя результаты обследования россиян, которые вернулись из Великобритании, Попова пояснила, что сейчас этот человек уже не является заразным. Пациент "чувствовал и чувствует себя хорошо", заболевание у него протекало практически бессимптомно, рассказала она.

Ранее стало известно о том, что в Японии зафиксировали сразу четыре случая инфицирования новой мутацией COVID-19 из Бразилии. Зараженными оказались путешественники, которые не так давно побывали в Южной Америке, сообщало агентство Reuters со ссылкой на японское Министерство здравоохранения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 111

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

В массовой драке под Махачкалой убили двух бойцов ММАВ массовой драке под Махачкалой убили двух бойцов ММА
В Свердловской области школьники возвращаются к очному обучениюВ Свердловской области школьники возвращаются к очному обучению
В Екатеринбурге расследуют убийство водителя маршруткиВ Екатеринбурге расследуют убийство водителя маршрутки
В Баренцевом море прекращены поиски пропавших моряковВ Баренцевом море прекращены поиски пропавших моряков
Власти Индонезии подтвердили крушение пассажирского лайнераВласти Индонезии подтвердили крушение пассажирского лайнера

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru