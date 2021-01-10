Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В России выявлен первый пациент с «британским» штаммом COVID-19

10.1.2021 22:23

Фото: vk.com



В России первый случай заражения т.н. "британским" штаммом коронавируса был зафиксирован еще в конце минувшего декабря, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, сейчас инфицированный человек чувствует себя нормально, заболевание у него протекало без особых симптомов.



Российские специалисты еще "к концу прошедшего уже года увидели" ввезенный в страну "вариант вот того самого штамма Великобритании", рассказала руководитель глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-1". По ее словам, зараженным оказался гражданин РФ, возвратившийся из Соединенного Королевства.



Применяемые в нашей стране ПЦР-тесты на коронавирус способны выявить британский штамм, подчеркнула Попова. Кроме того, вакцины российского производства также защищают от заражения им.



Комментируя результаты обследования россиян, которые вернулись из Великобритании, Попова пояснила, что сейчас этот человек уже не является заразным. Пациент "чувствовал и чувствует себя хорошо", заболевание у него протекало практически бессимптомно, рассказала она.



Ранее стало известно о том, что в Японии зафиксировали сразу четыре случая инфицирования новой мутацией COVID-19 из Бразилии. Зараженными оказались путешественники, которые не так давно побывали в Южной Америке, сообщало агентство Reuters со ссылкой на японское Министерство здравоохранения.



Автор: Злата Богатова

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