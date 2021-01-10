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В Японии зафиксировали четыре случая заражения штаммом коронавируса из Бразилии
10.1.2021 17:26
Фото: smi2.net
Власти Японии сообщают о четырех случаях заражения новым штаммом коронавируса, который ранее был выявлен в Бразилии.
По данным Минздрава страны, двое инфицированных - дети.
В Японии зарегистрировали сразу четыре случая заражения новым штаммом коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на отчет японского Министерства здравоохранения. По данным ведомства, носители заболевания прибыли в страну через столичный международный аэропорт Ханэда.
Двое из тех, у кого выявили "бразильскую" мутацию COVID-19, являются детьми возраста около десяти лет.
Как пояснил руководитель Национального института инфекционных болезней Японии Такадзи Вакита, зафиксированный в Бразилии вариант патогена отличается от штаммов, которые выявили в ЮАР и Великобритании.
Ранее режим ЧС из-за коронавируса на месяц ввели в столичном регионе Японии. Ограничения охватывают зону, в пределах которой проживает около 37,2 млн человек. Обстановка с коронавирусом в стране обострилась в начале ноября. В течение декабря уровень суточного прироста выявленных заражений, как и количество летальных исходов, становились рекордно высокими.
6 января в стране вновь было зафиксировано максимальное число положительных тестов - 6 001 случай. За период с начала пандемии в стране в общей сложности выявили более 260 тыс. зараженных, скончались свыше 3,8 тыс. человек.
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