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Разбившийся в Индонезии Boeing попал в зону турбулентности
00:10
Фото: theplanetsworld.com
Пассажирский самолет, упавший в Яванское море, мог попать в зону сильной турбулентности.
О предварительных выводах специалистов сегодня сообщают "Известия".
Как стало известно от представителя индонезийского Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади, разбившийся пассажирский Boeing вскоре после взлета попал с зону сильной турбулентности.
По данным метеорологов, в момент, когда лайнер набирал высоту, в этом регионе наблюдались сильные осадки. Влияние грозового фронта ощутили все самолеты, которые находились в районе ЧП, отмечают синоптики. Специалисты полагают, что причиной аварии могла стать сильная турбулентность.
Ранее спасателями было установлено возможное место нахождения черных ящиков самолета. В ближайшее время к их поискам в акватории Яванского моря приступят дайверы, сообщил официальный представитель агентства транспортной безопасности Индонезии Сорджанто Тжаджанто.
Трагедия случилась накануне, 9 января, когда потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737-500. Воздушное судно, принадлежащее компании Sriwijaya Air, вошло в крутое пикирование, а потом исчезло с радаров. Известно также, что незадолго до потери связи с диспетчерами лайнер отклонился от курса. Вскоре после этого индонезийские власти были вынуждены подтвердить сообщения о том, что самолет разбился.
Все шестьдесят два человека, члены экипажа и пассажиры, среди которых десять детей, погибли. Водолазы обнаружили обломки разбившегося лайнера на 23-метровой глубине.
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