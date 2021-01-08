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Потеряна связь с пассажирским Boeing 737-500, который вылетел из Джакарты
13:58
Фото: bles.com
В Индонезии авиадиспетчеры не могут связаться с пассажирским лайнером Boeing 737−500, который совершил взлет из Джакарты и направлялся в Понтианак.
На борту этого самолета находятся более шестидесяти пассажиров, сообщают представители местных властей.
Утрачена связь с самолетом Boeing 737-500, выполняющим рейс SJ182 из столицы Индонезии Джакарты в Понтианак, который расположен в провинции Западный Калимантан, передает портал. Авиадиспетчеры в последний раз фиксировали сигнал этого лайнера в 07.40.27 по времени UTC (10.40 по Москве).
Известно также, что взлетевший в Джакарт лайнер в течение минуты мог потерять свыше 10 тыс. футов высоты. Сведений о причинах случившегося и возможной судьбе самолета пока нет.
В Министерстве транспорта Индонезии, подтвердив сведения о ЧП, рассказали о начале поисково-спасательных мероприятий. В ведомстве также сообщили, что на борту лайнера компании Sriwijaya Air находятся шестьдесят два человека.
Ранее в Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту столкновения двух легкомоторных самолетов. В результате аварии погибли три человека - пилот и двое пассажиров одного из летательных аппаратов.
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